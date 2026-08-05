SON DAKİKA: Etimesgut'taki yolsuzlukta yeni gelişme! Ağızları açık bırakan sözler: 5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP 'li Etimesgut Belediyesi'ndeki "adrese teslim" ihale, imar ve ruhsat usulsüzlükleri ile haksız menfaat iddialarına yönelik yürütülen dev operasyonda karar çıktı. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

YEMEK FİŞİNDE EVRAKTA SAHTECİLİK Şirket kasasından henüz ihalesi dahi yapılmamış Aşevine ilişkin "Damga Vergisi" kılıfıyla tam 284 bin 750,60 TL nakit çıkışı yapıldığı, ancak dayanak gösterilen 34 sıra numaralı tahakkuk fişinin belediye kayıtlarındaki aslının sadece 486 TL'lik bir "Misafir Yemek Ücreti" olduğu tespit edildi. Sadece 486 TL'lik bir yemek fişinin evrakta sahtecilikle 284 bin 750.60 TL'ye dönüştürüldüğü ve henüz ihalesi bile yapılmamış iş üzerinden paranın çekildiği anlaşıldı. Bu nakit çıkışın 100 bin TL'sinin şirket müdürlüğü tarafından verilen banka talimatıyla kalan 184 bin 750.60 TL'sinin ise Hasan Büyükli isimli şahıs tarafından şirket kasasından nakit aldığı belirlendi.

Etimesgut Belediyesi'nde patlak veren "rant tiyatrosu"nda perde her açıldığında yeni bir skandal dökülüyor. Soruşturma dosyasıyla beraber asıl vurgunun halka hizmet adı altında yürütülen Aşevi ve Ramazan organizasyonları üzerinden yapıldığı belgelendi. Kendi personellerinin "etkin pişmanlık" itirafları, Beşikçioğlu yönetimindeki belediyede kamu malının nasıl fütursuzca yağmalandığını kanıtladı.

RAMAZAN BEREKETİ DEĞİL, RANT BEREKETİ: %1000 ZAMLI ÇADIR!



Dosyada yer alan itiraflara göre, 2024 yılında yaklaşık 8-10 Milyon TL olan Ramazan çadırı maliyeti, 2025 yılında akıllara durgunluk veren bir artışla yaklaşık 100 Milyon TL'ye fırlatıldı. Personel Serkan Kozan'ın ifadesine göre; faturalar CHP Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit gibi isimler üzerinden şişirilerek belediye iştiraki Etimkent A.Ş.'ye kesildi ve aradaki devasa fark yetkililer arasında pay edildi. Müfettişlerin incelediği bu 10 katlık artış, belediye tarihindeki en büyük "çadır vurgunu" olarak kayıtlara geçti.

680 MİLYONLUK DEV SOYGUN



İtirafçı personelin en çarpıcı beyanı ise toplamda 680 Milyon TL'yi bulan Aşevi ihalesine dair oldu. Belgelerde bu vurgunun şifreleri şöyle deşifre edildi; Aslında bir "hizmet alımı" olan yemek işi, denetimden kaçırmak veya süreci hızlandırmak amacıyla usulsüz şekilde "mal alımı" olarak sisteme girildi. Kreşlere ve aşevine yemek alımı işi, daha ihale süreci bile tamamlanmadan yandaş firmalara (YESA İnşaat, Etimkent A.Ş. vb.) verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hakediş raporları düzenlendiği bizzat tutanaklara geçti.