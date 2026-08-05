Toplum Yararına Programı’nda kontenjan genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
, Toplum Yararına Programı çerçevesinde 30 bin kontenjan tahsis edileceğini açıkladı. Işıkhan, önceki gün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
ile bir araya geldi. Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını güçlendirmek için attığımız adımları ve geleceğe yönelik işbirliği konularını istişare ettik. Görüşmelerimiz neticesinde Toplum Yararına Programımız çerçevesinde 81 ilimizin valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edeceğiz" ifadelerini kullandı.