Zenginlerin yeni rotası Ege kıyıları oldu

Dünyanın en zengin iş adamlarının megayatları Ege
kıyılarını mesken tuttu. Nijerya
asıllı iş insanı Sunil Vaswani'nin 72 metrelik süper yatı 'Platinum' Fethiye Ölüdeniz
yakınlarındaki Gemiler Koyu'na demir attı. Hindistan
doğumlu, Nijerya'da büyüyen ve Dubai
'de yaşayan Sunil Vaswani'nin 72 metrelik lüks yatta olup olmadığı öğrenilemedi. Cayman Adaları bayraklı 72 metre uzunluğundaki yatta 12 misafir ağırlanırken 20 mürettebat görev yapıyor. Yatta helikopter pisti, spa, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları da bulunurken yöredeki vatandaşlar göz kamaştıran yat önünde bol bol fotoğraf çektiriyor.