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Zenginlerin yeni rotası Ege kıyıları oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Zenginlerin yeni rotası Ege kıyıları oldu
Dünyanın en zengin iş adamlarının megayatları Ege kıyılarını mesken tuttu. Nijerya asıllı iş insanı Sunil Vaswani'nin 72 metrelik süper yatı 'Platinum' Fethiye Ölüdeniz yakınlarındaki Gemiler Koyu'na demir attı. Hindistan doğumlu, Nijerya'da büyüyen ve Dubai'de yaşayan Sunil Vaswani'nin 72 metrelik lüks yatta olup olmadığı öğrenilemedi. Cayman Adaları bayraklı 72 metre uzunluğundaki yatta 12 misafir ağırlanırken 20 mürettebat görev yapıyor. Yatta helikopter pisti, spa, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları da bulunurken yöredeki vatandaşlar göz kamaştıran yat önünde bol bol fotoğraf çektiriyor.
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