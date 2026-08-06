AK Parti İzmir’den 25. yıl kutlamasına yoğun hazırlık

AK Parti
, kuruluşunun 25'inci yılını 14 Ağustos'ta Ankara
'da düzenlenecek geniş katılımlı etkinlikle kutlayacak. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programa İzmir
'den binlerce partilinin katılması bekleniyor. Programda Başkan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da bir konuşma yaparak partililere seslenmesi bekleniyor. AK Parti İzmir İl Başkanlığı da Ankara'daki yıl dönümü programı için hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir'den yaklaşık 5 bin partilinin etkinliğe katılması planlanırken, ulaşım için kent genelinden 100 otobüs kaldırılacağı öğrenildi. Otobüslerle Ankara'ya gidecek partililerin yanı sıra çok sayıda kişinin de özel araçlarıyla başkente hareket etmesi bekleniyor.