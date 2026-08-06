Başkan Recep Tayyip Erdoğan MGK’yı topluyor! Ana gündem maddesi: Terörsüz Türkiye süreci ve Çerçeve Yasa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda, TBMM'ye sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARI DEĞERLENDİRİLECEK

MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

ABD-İRAN SAVAŞI VE SURİYE'DEKİ SON DURUM MASADA...

Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.