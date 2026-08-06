Hain FETÖ’cüden pişkin istek

15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi hain Burkay Karatepe, Muğla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve örgütün işleyişinden 10 yıllık firarına kadar pek çok şeyi itiraf eden pişkin hain Karatepe, 'Selim' kod adı ile faaliyet gösterdiğini belirtti.

"SINAV SORULARINI VERDİLER"

FETÖ ile ortaokul son sınıftayken Eskişehir'de tanıştığını belirten Burkay Karatepe, evliliğini örgütteki izdivaç abisi diye tanımlanan kişi aracılığı ile yaptığını 15 Temmuz'dan sonra da evlendiği eşinin kendisini boşadığını belirtti. Suikast gecesini anlatan Karatepe, Çiğli'de General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'in ekibe dahil olduğunu açıkladı. Seymen'in personeline hitaben sorduğu, "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" sorusuna kimseden olumsuz yanıt gelmediğini söyledi. Karatepe, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okurken hafta sonları sivil kıyafetler giyerek örgüt evlerine gittiğini, burada terörist elebaşı Fetullah Gülen videoları izletildiğini ve deşifre olmamak için, "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiğini itiraf etti. Karatepe'nin en çarpıcı itiraflarından biri de 2015 yılındaki kurmaylık sınavı süreci oldu. Sınavdan bir ay önce Mamak'ta şifreli bir flash bellek içerisinde soruların verildiğini söyleyen Karatepe, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu ve bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti. ABD'ye paraşüt eğitimi için gönderildiğinde kılık değiştirerek elebaşı Gülen'i ziyarete gittiğini de itiraf eden Karatepe, Gülen'e hediye olarak Özel Kuvvetler kantininden aldığı bıçağı götürdüğünü fakat örgüt üyelerince, "Hediye olarak bunu mu getirdin!" şeklinde aşağılayıcı bir tavırla karşılaştığını da sözlerine ekledi.