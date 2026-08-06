Jeolojik riskler yapay zeka ile takip edilecek

Türkiye genelinde kritik üstyapı ve altyapıları etkileyebilecek jeolojik riskler, yapay zeka destekli "Jeotehlike Gözlem ve Risk Analitiği Platformu" üzerinden takip edilecek. Proje, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) ile Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve AFAD
ortaklığıyla geliştirildi. Pilot uygulaması devreye alınan sistemle, kritik altyapı ve üstyapılarda meydana gelebilecek jeolojik tehlikelerin ulusal ölçekte izlenmesi ve verilerin değerlendirilmesi hedefleniyor. Projenin kritik yapılar için önemli olduğunu belirten İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tolga Görüm, "Kurulması planlanan bu merkez aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları, internet tabanlı bir arayüz üzerinden deformasyon verilerine ve jeotehlike analizlerine erişebilecek" diye konuştu.