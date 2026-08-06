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Klip çekiminde tüfek kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan rapçi Keskin salıverildi

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan klip çekiminde tüfek kullanılması üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan rapçi Yüsa Keskin ile birlikte 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Keskin ve diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Klip çekiminde tüfek kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan rapçi Keskin salıverildi

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Çalışmada rap müzik sanatçısı rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yüşa Keskin ile birlikte 4 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

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