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Son dakika... Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar: Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Davada tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi.
DHA
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'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında tutuklu olarak yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi.