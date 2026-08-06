SON DAKİKA: Başkan Erdoğan- MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 13:58'de başladı ve 45 dakika sürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ BİRLİK MESAJI

Başkan Erdoğan, sürece dair kararlılığını ve Cumhur İttifakı'nın bu noktadaki ortak duruşunu güçlü mesajlarla vurguladı. Terörün tasfiyesi ve toplumsal bütünleşme konusundaki kararlılığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." sözleriyle milli dayanışma vurgusu yaptı.