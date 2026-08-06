Tahran planı elinde patlayan Mossad’da çatırtı: Üst düzey iki yetkiliye görevden alma

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman'ın Tahran yönetimini devirme planının başarısız olmasının ardından İstihbarat Daire Başkanı ile İran Masası Şefi'ni görevden aldığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, görevden alınan iki üst düzey istihbarat yetkilisinin Tahran yönetiminin devrilmesi için hazırlanan ancak başarısızlıkla sonuçlanan planın ardındaki isimler olduğu aktarıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ateşkesle sonuçlanan saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının "tam bir fiyaskoyla" sonuçlandığı ifade edilen haberde, Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi.

Kanal 12'ye konuşan güvenlik kaynakları, Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını, ancak bu ayrılıkların kurum içindeki daha kapsamlı bir yeniden yapılanma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, her iki ismin de Mossad içinde farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini kaydetti. Tahran yönetimini devirmek amacıyla aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere İsrail'in bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığı basına yansımıştı.