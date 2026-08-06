Terörsüz Türkiye yasası Meclis’te

AK Parti, 12 maddeden oluşan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesinden sürecin takibi için oluşturulacak Kurul ve İzleme Komisyonuna kadar birçok düzenleme yer aldı.

YENİ VE İYİ PARTİ IMZALAMADI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında teklifin yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 12 maddeden oluştuğunu açıkladı. Güler, teklifin yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR, bağımsız milletvekilleri ve Yeni Yol Grubundan teklife destek veren milletvekillerine teşekkür etti. Adalet Komisyonunun İçtüzükteki 48 saatlik sürenin ardından cuma günü saat 14.30-15.00 civarında toplanmasının planlandığını aktaran Güler, sürece ilişkin hazırlıkların geniş katılımlı çalışmalar sonucunda tamamlandığını bildirdi. Tespit ve teyit sürecinin, silahlı örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanıyla sınırlı kalmayacağını belirten Güler, ortaya çıkan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası oluşturacağını kaydetti. Güler, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için silah bırakma süreci ve sonrasını yönetecek, amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici nitelikte bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, "50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

SINIR 1 HAZİRAN 2005 OLDU

Teklife göre, belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde PKK/KCK'nin faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar belirli sürelerle ertelenecek. Kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ise bu kapsamın dışında tutulacak. Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, daha ağır cezaları gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi boyunca dava zamanaşımı işlemeyecek, dosyalar ve deliller muhafaza edilecek. Teklifte, erteleme kapsamına giren dosyalardaki tutuklama ve adli kontrol tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde kaldırılması öngörülüyor.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzalamasına ilişkin, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

12 MADDELİK ÇERÇEVE YASANIN TAM METNİ

1- Amaç ve kapsam: Kanunun amacı, PKK/ KCK'nın fiilen sona erdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ile MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulanacak hukuki süreci düzenlemek. Teklif; örgüt üyeliği, yöneticiliği, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ile terörizmin finansmanı suçlarını kapsıyor.

2- Tanımlar: Kanunda geçen "örgüt" ifadesinin PKK/KCK ve bağlı tüm oluşumları, "Kurul" ifadesinin ise kanun kapsamında oluşturulacak kurulu ifade ettiği belirtiliyor.

3- Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi: Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde, kapsam dahilindeki suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar suçun niteliğine göre 5 veya 10 yıl süreyle erteleniyor. Kasten öldürme ve bazı ağır suçlar kapsam dışında bırakılıyor.

4- Koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemeleri: Erteleme kapsamındaki dosyalarda tutuklama ve adli kontrol tedbirleri yeniden değerlendirilecek, gerekli görülmesi halinde kaldırılacak. İstinaf ve temyiz aşamasındaki dosyalar için bozma kararı verilebilecek.

5- Erteleme kararlarının kaydı ve yeniden suç işlenmesi: Erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek. Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kaldırılacak, suç işlenmemesi halinde dosyalar düşecek veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek.

6- Mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi: Kapsam dahilindeki hükümlüler için cezaların infazı 5 veya 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçundan hüküm giyenler ile bazı ağır suçlardan mahkûm olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

7- Takip, koordinasyon ve uygulama: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulacak kurul süreci yönetecek, değerlendirecek, gerekli görülmesi halinde yeni düzenlemeler önerecek. TBMM'de ayrıca bir İzleme Komisyonu kurulacak.

8- Silah ve malzeme teslimi: Örgüt mensuplarınca teslim edilen silah, mühimmat, patlayıcı ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulama esasları İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarınca belirlenecek.

9- Süre: Kanundan yararlanmak isteyenlerin, MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde Cumhuriyet başsavcılıklarına veya yetkilendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek.

10- Görev ve sorumluluk: Kanun kapsamındaki görevler ilgili kamu kurumlarınca gecikmeksizin yerine getirilecek. Görevliler, bu kapsamda yürüttükleri faaliyetler nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşımayacak.

11- Yürürlük: Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

12- Yürütme: Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.