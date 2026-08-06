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Üçüncü göz yok milli göz var

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Üçüncü göz yok milli göz var
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dün toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında TBMM'ye sunulan yasa teklifinin iki yıllık sürecin en kritik aşaması olduğunu söyleyen Çelik, sürece uluslararası aktörlerin dahil olma taleplerine ilişkin ise, "Dünyanın farklı ülkelerinden birçok isim, 'Sürece üçüncü bir göz olarak dahil olalım' teklifinde bulundu. Bizim cevabımız nettir: Bu süreçte üçüncü göz diye bir şey yok, sadece milli göz vardır" ifadelerini kullandı.
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