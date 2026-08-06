Yeni Partili meclis üyeleri Üsküdar’ı da karıştırdı

İstanbul Üsküdar
Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş
'ın yerine geçecek olan başkanvekilinin belirlenmesi dün seçim yapıldı. Yapılan oylamada CHP
'nin adayı ilk iki turda 26 oy alırken, üçüncü turda oy sayısı 21'e düşmesi tartışmalara neden oldu. Oy kaybının ardından CHP'li meclis üyeleri arasında arbede çıktı. Oylamaya verilen arada Yeni Partililer ile CHP'liler arasındaki kavga koridorlara taştı. Yeni Partililerin, CHP'li üyeleri, AK Parti
adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy vermekle suçlayıp kavga çıkardığı aktarıldı. Son turda verilen oylarla Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçildi.