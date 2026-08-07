Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için saat 07:30'da Ankara Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a hareket ederek Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor.