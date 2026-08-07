Başkan Erdoğan’dan ’Mekke Savunma Anlaşması’ paylaşımı: Tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme'ye bir ziyaret gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldik. Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.