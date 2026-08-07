Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 'Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile öteki yetkililer uğurladı.
Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.
Başkan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti. Erdoğan, çalışma ziyareti çerçevesinde, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.
ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANDI
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün üçlü savunma anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın isminin 'Mekke Anlaşması' olduğu kaydedildi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı'na bir ziyarette bulunmuşlardır.
Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke'deki Safa Sarayı'nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamışlardır.
Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Pakistan Savunma Bakanlığı "Savunma anlaşması bölgede ve ötesinde barış güvenliği ve istikrarı teşvik etmektedir. Anlaşma 3 devletin ortak güvenliklerini daha da güçlendirmek konusundaki ortak bağlılığını yansıtıyor" açıklaması yaptı.
ANLAŞMA NE ANLAM TAŞIYOR?
Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor. Bu anlaşma, üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliği taşıyor.
"BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER ÇABALARI HIZLANDIRDI"
İngiliz haber ajansı Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde "ortak savunma anlaşması" imzalaması bekleniyor.
Suudi ordusuna yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın uzun zamandır görüşüldüğünü, ancak bölgedeki son gelişmelerin anlaşmanın nihai hale getirilmesi çabalarını hızlandırdığını belirtti.
GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?
ABD/İsrail - İran savaşı ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla birlikte, savunma ve güvenlik çerçevesi içinde terörizmle mücadele, istihbarat paylaşımı, Hürmüz'ün yeniden açılması süreci gibi konular görüşülecek.
"TÜRKİYE OLARAK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.
Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.