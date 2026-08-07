Beştepe’de Terörsüz Türkiye zirvesi

Ankara'da dün önemli bir diplomasi trafiği yaşandı. Başkan Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi TBMM Başkanlığı'na sunulan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' oldu.

İLK İMZA DEVLET BAHÇELİ'DEN

'Çerçeve yasa' kanun teklifinin önceki gün Meclis'e sunulmasının ardından ilk kez bir araya gelen iki lider, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı ve bundan sonraki adımları istişare etti. Söz konusu yasa teklifine, 360 milletvekili imza atmıştı. Sürecin mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu tarihi yasa teklifine ilk imzayı atan isim olarak kayıtlara geçmişti. Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunulan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin önceki gün, "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Önümüzdeki süreçte devam etmesi beklenen terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi ve sahada hangi adımların atılacağına yönelik de iki liderin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Liderler zirvesinde iç gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasının ardından bir sonraki hedef olarak gösterdiği Terörsüz Bölge hedefi kapsamında yürütülen mekik diplomasisini anlattığı belirtildi. Başta Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, teklifin yasama sürecinde de geniş uzlaşıyla değerlendirilmesini temenni etmişti. Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, dünkü görüşmeyle birlikte bu yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Üç görüşmenin üçü de Beştepe'de yapılmış oldu. Görüşmelerin ilki 21 Ocak'ta, ikincisi 30 Nisan'da yapılmıştı. İki liderin ayrıca, 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi kutlamaları sırasında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.