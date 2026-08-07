Dağdan inen örgüt üyesi konsolosluklara gidecek

Terörsüz Türkiye süreci açısından tarihi bir dönüm noktası olan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM maratonu sürerken, "sessiz ve güvenli dönüşler" için gerekli önlemler alınıyor. Terör örgütü mensuplarının başvurularını nereye yapacağı, silahların nerede ve nasıl teslim alınacağı gibi detaylar tek tek çalışılıyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Teklifin TBMM'deki görüşme süreci devam ederken uygulamaya ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Silah bırakan terör örgütü mensuplarının "sessiz ve güvenli dönüş" süreci adım adım şöyle işleyecek: Yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü mensuplarının başvuruları başlayacak. Yasadan yararlananların yurda dönüşleri ya da cezaevlerinden çıkışlarına ilişkin önlem alınacak. Toplu dönüşler ya da 'karşılamalara' izin verilmeyecek. Irak'ta bulunan terör örgütü mensupları Irak'taki, Suriye'de bulunanlar ise Suriye'deki büyükelçilik ve konsolosluklar üzerinden başvuru yapacak. Halen Irak'ta Bağdat Büyükelçiliği'nin yanı sıra Erbil, Musul, Basra'da konsolosluk, Süleymaniye'de Konsolosluk Ajanlığı bulunuyor. Suriye'de ise Şam Büyükelçiliği ve Halep Konsolosluğu faaliyet gösteriyor. Yurt dışında bulunan ve çerçeve yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü mensupları da bulundukları yerlerdeki büyükelçilik ve konsolosluklar aracılığıyla yazılı başvuru yapabilecek. Türkiye'ye dönenler yargı sürecine tabi tutulacak. Bu kişiler mahkemeye çıktıktan sonra cezaları ertelenerek serbest bırakılacak. Türkiye'ye girişler gruplar halinde değil, bireysel olacak. İçişleri Bakanlığı ve MİT bu kişileri izleyecek. Suç örgütleri ile bağlantı veya yeni örgütlenmeler gibi bir durum tespit edildiğinde hemen müdahale edilecek. Yasadan; Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan, Bese Hozat başta olmak üzere sayıları 250'yi bulan örgüt kurucuları yararlanamayacak. Adam öldürenlerle birlikte yasa kapsamı dışında kalanların sayısının 1000'e yaklaştığı belirtiliyor. Yasanın kabul edilmesinin ardından İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın örgüt yönetimine "silahları ilgili yerlere teslim edin dönün" çağrısı yapması bekleniyor.