Doku soruşturmasında delil karartan iki dalgıç tutuklandı

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Baraj gölündeki aramalarda not ve makas bulduklarını beyan eden iki su altı dalgıcı, "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta baraj gölünde bulunan ıslanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş bir reçete ile "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin okunabildiği kaydedildi. 10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise aynı bölgede yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda bir makas bulunduğu belirtildi.