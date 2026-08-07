“Gazze’de kalıcı ateşkes dışında bir seçenek yok”

Dışışlerı Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile dün bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, İsrail'in, Filistinlileri Gazze'den koparma hedefinin değişmediğini söyleyerek, "Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak; Gazzeliler Gazze'de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi dışında bir seçenek yoktur" dedi.

"TİCARET HACMİMİZ ARTACAK"

Bakan Fidan, Suriye ile ekonomik ilişkilerin yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun şekilde gelişmekte olduğunu belirterek, "Ticaret hacmimizi artırmak gayesiyle gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, sınır kapılarının kapasitesinin artırılması, bankacılık kanallarını işletilmeye başlanması ve ulaştırma altyapılarımızın birbiriyle uyum hale getirilmesi şu anda önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.