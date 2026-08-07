Mumcu suikastının tüm sırları aydınlatılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek
, 33 yıl önce otomobiline yerleştirilen bomba sonucu öldürülen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile aile avukatlarını Adalet Bakanlığı
'nda kabul etti. Mumcu'nun güçlü bir aydın olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlıkla mücadele edecek" dedi. Görüşme için Bakan Gürlek'e teşekkür eden Güldal Mumcu, "Sağ olun. Tabii ki biz arkasındaki güçlerin kim olduğunu, kimlerin bunları koruduğunu bilmek istiyoruz" dedi. Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da, "Bir takım failler var. Bunun arkasındaki bağlantılar. Devletin bunu ortaya çıkartma iradesi göstermesi bizi sadece memnun eder" diye konuştu. Öte yandan Bakan Gürlek, 25 Şubat 2009'da ölü bulunan dönemin Özel Harekat
Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini de kabul etti.