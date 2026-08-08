Bakan Gürlek’ten çetelerle mücadele mesajı: Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte gittiği Esenyurt'ta sokak çeteleri ile mücadele konusunda net mesajlar verdi.

Suç ve suç örgütleriyle, uyuşturucu, yasa dışı bahisle mücadeleye devam edileceğini belirten Bakan Gürlek, "Uyuşturucu belası, sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçeceğiz. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Peşlerindeyiz." dedi.

"HERKESİN HUKUK ÖNÜNDE EŞİT OLDUĞU BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gürlek, "Uyuşturucu, sokak çeteleri ile mücadelede organize mücadele halkasını esas alıyoruz. Son 6 ayda mücadeleyi esas alırsak, 81 ilde Şubat ve Temmuz'u baz alırsak binlerce operasyon gerçekleştirdik.

Sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çetelerinde yeni bir boyuta geçeceğiz. Uluslararası adli yardımlaşmaya yoğunlaşacağız. Herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.