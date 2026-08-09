AK Parti’den Üsküdar’da başkan vekilliği seçimi için suç duyurusu kararı

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçim sürecinde yaşanan usulsüzlükler sonrası AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı, seçim sürecine ilişkin hukuki süreci başlatma kararı aldı. Yapılan açıklamada, 10 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gidilerek suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

SEÇİM SÜRECİ MERCEK ALTINDA

AK Parti Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi sırasında CHP'den Yeni Parti'ye geçen Ali Aral'ın AK Parti'nin başkan vekili adayı Dündar Ziya Gültekin'e verilen oyu "Gültekin" soyadındaki "G" harfinin 6'ya benzediğini iddia ederek iptal etti. Ayrıca Yeni Parti'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in meclise girdi. Meclis üyelerini etki altına alarak ve 3'üncü turda 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'nin adayı Gültekin'e oy vermesi sonrası meclis baskan vekilinin cep telefonunu kontrol etmesinin ardından AK Parti'nin adayının seçilmek için yeterli olduğu 23 oy ile sağladığı oy çoğunluğuna rağmen meclise ara verdi. Verilen arada Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Meclis Grubu salonunu adeta basarak meclis üyelerini "Bunun hesabını size de bize de sorarlar. Başka bir adaya oy vermek yok" tehditleri belediye koridorlarını inletti. Hukuksuz şekilde geçilen 4'üncü turda Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, başkan vekilliği seçimlerinde yaşanan "şaibeli süreç" nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

ADLİYEDE SUÇ DUYURUSU

AK Parti'nin açıklamasına göre suç duyurusu, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok'ta gerçekleştirilecek. Suç duyurusunun ardından saat 11.00'de Anadolu Adliyesi E Blok önünde basın açıklaması yapılacak. Açıklamaya AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ile belediye meclis üyelerinin katılması bekleniyor.

"TÜM YÖNLERİYLE KAMUOYUNA AÇIKLANACAK"

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı, yapılacak basın açıklamasında başkan vekilliği seçiminde yaşandığını ileri sürdüğü sürecin tüm yönleriyle kamuoyuna aktarılacağını duyurdu. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sürecin tüm yönleriyle kamuoyuyla paylaşılacağı" belirtilirken, basın mensupları da adliye önünde gerçekleştirilecek açıklamaya davet edildi.

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminin ardından siyasi tartışmaların odağına yerleşen süreç, AK Parti'nin suç duyurusuyla birlikte yargıya taşınmış olacak. 10 Ağustos'ta yapılacak başvuruyla birlikte, AK Parti'nin seçim sürecinde hangi işlemleri hukuka aykırı gördüğü ve hangi iddiaları yargı makamlarının önüne taşıyacağı da netlik kazanacak.