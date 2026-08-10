Abdülhamid Han’ın yolculuğu sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 4 yıldır "mavi vatan"da Türkiye'nin enerjisinin izini sürdüğünü belirtti. Bakan Bayraktar, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz'de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Türk enerji filosunun 7'nci nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamid Han, 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 12 bin 120 metreye ulaşan sondaj kapasitesine sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2022'de Mersin Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan gemi, Akdeniz'de Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında faaliyet gösterdi. Abdülhamid Han, Akdeniz'deki çalışmaların ardından Sakarya Gaz Sahası'nda görevlendirildi.