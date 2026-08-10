Çerçeve yasa Genel Kurul’a geliyor

Uzun süredir beklenen Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasa, komisyonda görüşüldü ve 17.5 saat sonra onaylandı. Şimdi ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu oturumu, 1 Ekim 2024'te Meclis'in açılış oturumunda DEM Partililerle tokalaşarak süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin de izlemesi bekleniyor. Teklife göre PKK /KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

CEZALAR ERTELENECEK

Kanun hükümleri, "PKK/ KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları" kapsayacak. Bu kapsama giren ve üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutulacak.