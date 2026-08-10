CHP istifalarında yığma üye oyunu

CHP ile Yeni Parti arasındaki krizin sonu gelmiyor. Milletvekilleri ve belediye başkanları konusunda tarihi bir savaşın içine giren iki partide diğer yandan CHP'deki toplu istifalara ilişkin de gerilim giderek tırmanıyor. Yeni Parti cephesi CHP'de 700 bine yakın istifa olduğunu savunurken, CHP kanadı ise bunu reddederek istifaların durma noktasına geldiğini dile getiriyor. Tartışmaların bir türlü son bulmadığı bu süreçte CHP yönetiminin söz konusu istifalara yönelik incelemeleri de sürüyor.

İSTİFALAR ÖZEL'İN DÖNEMİNDEN

CHP yönetiminin yaptığı incelemelerde, son dönemdeki istifaların büyük çoğunluğunun 2024- 2026 yılları arasında, yani Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde üye yapılan isimleri kapsadığı belirlendi. Özel'in döneminde yaklaşık 450 bin yeni üye CHP'ye katılmıştı. Genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürüten Özel, 2024-2026 yılları arasında 2 bin 500'e yakın partiliyi ihraç etmiş, yerel örgütlerin önemli bir kısmına ise ilk kez CHP kadrolarına katılan yeni isimleri yerleştirmişti. CHP'de son dönemde yaşanan istifaların büyük çoğunluğunun, Özel'in döneminde özellikle bazı yerel siyasilerin parti içi seçimleri kazanabilmek için partiye sonradan kattığı 'yığma üyeler' olduğu iddia ediliyor. İstifa eden bu grubun hemen hemen tamamının, Yeni Parti'nin yeni yerel örgütlenmelerini de sağlayan isimler olduğu da belirtildi.