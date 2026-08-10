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‘Çocuklar Güvende’ ekipleri 9 bin çocuğu spora teşvik etti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Çocuklar Güvende’ ekipleri 9 bin çocuğu spora teşvik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen Çocuklar Güvende ekiplerinin, 9 bin 842 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini bildirdi. Bu kapsamda ekiplerin alan taramaları, çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ve eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler ile ailelere rehberlik faaliyetleri yürüttüğünü belirten Bakan Göktaş, tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları yapıldığını da vurguladı.

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