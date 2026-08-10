İYİ Partili Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "28'inci Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in açıklamaları nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.