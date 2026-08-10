Özgür Özel’in ‘karakutusu’ İlksen Özalper para trafiğini hatırlayamadı!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir şirketten satın alınan asfalt makinelerinin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi. Buna karşın belediyenin, firmaya 20 milyon lira nakit ve 80 milyon lira değerinde daire vererek toplam 100 milyon liralık ödeme yaptığı, böylece firmaya yarı yarıya fazla ödeme sağlandığı saptandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kara kutusu' olarak bilinen Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyası bilindiği üzere daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.