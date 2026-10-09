GİF’27’de gençler iz bıraktı, yıldızlar alkışladı

GİF merkezlerinde yürütülen çalışmalara dikkati çeken Koçyiğit, "Burada öyle büyük bir çaba, emek, binlerce gence destek var ki bunları görmezden gelenlere anlam veremiyorum. Bu merkezlerde geleceğin bilim insanları yetişiyor. Herkes buna saygı duyup ayakta alkışlamalı." diye konuştu.

"Emine Erdoğan'ın eğitim konusundaki yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ülkemizin değerlerini dünyaya taşımayı önemseyen güçlü bir kadın iradesi görüyorum onda. Yıllarca birçok sosyal meseleye parmak basmakla kalmadı, bizzat hayata geçirilmesine katkıda bulundu. First Lady'liği en iyi şekilde taşıyan, proje üreten ve bunları geliştirip geleceğe taşımak için çabalayan bir rol model."

Emine Erdoğan'ın eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına da değinen Koçyiğit, şunları söyledi:

ASLI HÜNEL: İYİ Kİ VARLAR AMA LAFTA DEĞİL

Sergideki eserleri inceleyen Aslı Hünel de TÜRGEV'in genç kızlar için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Hünel, "Burada bulunduğum için ben de kendimi şanslı hissediyorum. TÜRGEV'in yaptığı bütün çalışmaları yakından takip ediyorum ve gerçekten çok başarılı buluyorum. İyi ki varlar. Gerçekten iyi ki varlar ama lafta değil. Hepimiz bu sayede kendimizi daha güçlü hissediyoruz." dedi.

Hünel, genç kızlara şu sözlerle seslendi: "Azimli olup çalışmaktan asla vazgeçmesinler. Eninde sonunda zafere ve başarıya ulaşacaklardır. Yeter ki yılmasınlar ve kendilerine inansınlar. Hayata, her şeye sevgiyle baksınlar. Azim ve çalışmayla bence başarılmayacak hiçbir şey yok."

"GELENEKLERİMİZİ YENİLİKLERLE HARMANLIYORLAR"

Buket Aydın ise sergi ve deneyim alanlarındaki çalışmalardan etkilendiğini belirterek organizasyonu "çok faydalı ve çok yararlı" sözleriyle değerlendirdi.

Aydın, "Genç kızlarımızın bu tarz çalışmalarda kendilerini göstermesi gerçekten çok önemli. Hem Türkiye'de hem dünyada… TÜRGEV'in işlerini severek takip ediyorum. Bugün de burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gençlerin gelenekle yenilik arasında kurduğu bağın kendisini gururlandırdığını dile getiren Aydın, "Bugün burada görüyorum ki gençlerimiz eski geleneklerimizi yeniliklerle harmanlıyor. Kendi kültürlerini ve geleneklerini koruyarak, geleceğe de bakarak güzellikler içinde yürümelerini tavsiye ediyorum." dedi.