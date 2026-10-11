'Tekno oligarklar gençlere büyük tehdit'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada küresel anlamda gençliği zehirleyen "dijitalizm" riskine dikkat çektiği konuşmasında "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAZİNEMİZ İNSAN"

Erdoğan, "Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz TEKNOFEST gençliği olacaktır. Elbette İlim Yayma gençliği olacaktır" dedi. "Biz, tarihinden ilham alan güç alan karaktere sahibiz" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu; "Bizim en büyük hazinemiz insandır, en büyük mirasımız vatanını ve milletini tutkuyla seven iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnsan yetiştirmek, sabır ve emek isteyen uzun soluklu bir uğraştır. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile hayatımızda köklü değişiklikler yaşanıyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. Teknooligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz, TEKNOFEST gençliği olacaktır. Elbette İlim Yayma gençliği olacaktır. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor."

"KİMLİĞİMİZİ KAYBETMEDEN İLERLEMELİYİZ"

Köklerımızden kopmadan yenilenmeliyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Mesele, kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek. Mesele, medeniyet değerlerimize sırtımızı dönmeden çağın imkanlarını kuşanmaktır. Bizim yolumuz da istikametimiz de hedefimiz de tam olarak budur. Kıymetli hocalarım, sevgili genç kardeşlerim; İlim Yayma ailesi olarak ne kadar ağır bir mesuliyeti omuzladığınızı en iyi sizler biliyorsunuz. Sizler çok hayati bir görevi hem de başarıyla icra ediyorsunuz. Sizler Türkiye'nin önünü açacak, bu ülkenin vizyonuna katkı yapacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi kuvveden fiile çıkaracak işler yapıyorsunuz. En önemlisi, sizler inşallah Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müjdesine nail olacak faaliyetler yürütüyorsunuz" dedi.