Afet zirvesinden net mesaj: Bakan Kurum yaraların sarılması için talimatı verdi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'ün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a kriz merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

İstanbul genelindeki son durum ve sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildiği belirtilen toplantıda, "AFAD İl Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, ilçe belediye başkanları ve başkan vekilleri, il müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar.

Ulaşımda Eyüpsultan, Kemerburgaz ve Sarıyer'de 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Elektrik kesintisi var, 40 bin vatandaşımız elektrik kesintisinden etkilendi. 9 bin civarında su baskını var. Cumartesi günü en geç, su baskınındaki tüm hasarı gidermeyi düşünüyoruz

Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış düştü. Bir günde İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 7 oldu. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. 48 toprak kayması vakası, 53 istinat duvarı, 9 bin 755 ihbar geldi. 7 bin 800 anında müdahale ettiler. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. 300 iş yeri, 200 araç hasarı var var. 109 hayvanımız telef oldu

Sahada sel felaketi gören 39 ilçemizde 110 aracımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Vatandaşlarımızın tüm barınma talepleri karşılanacak. 39 ilçemizde 53 istinat duvarı yıkıldı. 9 bin 755 ihbar koordinasyon merkezine geldi. 7 bin 800 ihbara anında müdahale edildi. Hasar tespitlerini hafta sonu tamamlamayı düşünüyoruz.

Olumsuz hava şartları devam edeceğinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Herhangi bir ihtiyacınız varsa kaymakamlarımız ile iletişime geçebilirler.

İklim değişikliği maalesef yağışları etkiliyor. Hesap edemediğimiz çok daha yoğun yağışlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Oturduğumuz makamlar aldığımız görevler bizim sorumluluğumuz. Devletimiz her türlü desteği verecektir. İstanbul'un öncelikli ve tek gündemi budur. Bu olmalıdır.

Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İstanbul'un yanındadır. Bakanlık olarak tüm birimlerimizle sahadayız."