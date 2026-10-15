Halk TV soruşturması İzmir’e uzandı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı ihale süreçlerine uzanan boyutu dikkat çekti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun bazı ihaleler üzerinden haksız menfaat sağlayarak elde ettiği öne sürülen paraları bağlantılı şirketlere aktardığı iddia edildi. Dosyada, BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluş süreci ve belediye ihalelerindeki faaliyetleri de yer aldı.

Soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantılı ihale süreçleri mercek altına alındı. Aralarında Tunç Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal ve Onarım Daire Başkanı olan Murat Koçak'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 2021 yılında Fatih Yadoğlu tarafından kurulan BUSTECH A.Ş., 2024'te Hakan Arıcan'a geçti. Şirket, Beşiktaş Belediyesi soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede de yer aldı.