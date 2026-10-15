Sel felaketinde arama kurtarma seferberliği: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acı bilançoyu ve son durumu açıkladı

"3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Yağışların yer yer 272 kilograma ulaştığını ifade eden Çiftçi, "Bugün sabah da ifade etmiştim, özellikle İstanbul ilimizde yağışların yer yer metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını belirtmiştim, ifade etmiştim. İstanbul genelinde durum 12 bin 537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor, İstanbul Valimiz çalışmaları hem sahada hem de AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor. Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul'umuzda maalesef 1 vatandaşımız elektrik çarpması, 2 vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

"6 VATANDAŞIMIZ İÇİN KAYIP İHBARI YAPILDI"

6 vatandaşın kayıp olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Yaşanan sel olayları neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Yine Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup, herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Devletimiz, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) diyoruz kısaca, çerçevesinde süreci hem merkezden hem sahadan 7 gün 24 saat esasına göre koordine etmektedir. AFAD Başkanlığımız ve başta İstanbul olmak üzere turuncu meteorolojik uyarı verilen Kocaeli ve Sakarya gibi illerimizde afet ve acil durum yönetim merkezlerimiz üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS yoluyla, sarı uyarı verilen illerimize ise valilikler üzerinden gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır" dedi.

"58 BİN PERSONEL SAHADA GÖREV YAPMAKTADIR"

Ülke genelinde 12 bin 372 ihbar yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alınmış, bu ihbarların 9 bin 755'i İstanbul'dan yapılmıştır. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarlardan doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerimizce hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul Avrupa Yakası'nda mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. Saha müdahalesinde İstanbul'da 8 bin 597'si arama kurtarma ve ilk müdahale, 38 bini destek personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, ülke genelinde ise toplam 58 bin 085 personel görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan bin gönüllünün sahaya yönlendirildiğini söyleyen Çiftçi, "Sahadaki bu yoğun çalışmalara destek vermek üzere AFAD, bin gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiş olup, onlar da sahadaki çalışmalarına başlamışlardır. Afet Beslenme Grubu bünyesinde 22 personel ile vatandaşlarımıza gün boyunca 9 bin 185 adet gıda malzemesi de dağıtılmıştır. Devletimiz tüm imkânları, personeli ve araçlarıyla sahada, vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarının devamlılığını sağlamakta ve olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz halinde koordinasyonu sürdürmektedir" diye konuştu.

"SU BİRİKİNTİLERİNİN OLUŞTURABİLECEĞİ TEHLİKELER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

En büyük önceliklerinin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı önemli hususlara özellikle dikkat etmelerini sizler vasıtasıyla istirham ediyorum. Öncelikle, sel tehlikesi ile karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgeler vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel sularının ve akıntıların bulunduğu alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalı, su birikintilerinin derinliği ve oluşturabileceği tehlikeler göz ardı edilmemelidir. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Özellikle elektrik kaynaklarından ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Elektrik kesintilerinde aydınlatma ihtiyacı için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalı, sel sularıyla temas eden yiyecek ve içecekler kesinlikle tüketilmemelidir. Sel ve su taşkınlarının ardından da aynı hassasiyetin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır."İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Sabahleyin yapmış olduğum açıklamalarda, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün 42 ilimizde sarı, 6 ilimizde de turuncu uyarı verdiğini ifade etmiştim. An itibarıyla yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 31 ilimizde sarı, 4 ilimizde de turuncu uyarı vermeye devam ediyor. Turuncu uyarının verilmiş olduğu illerde valilerimiz, İl AFAD Koordinasyon Merkezlerinde çalışmalarına devam ediyorlar, koordinasyona devam ediyorlar" diye konuştu.

Yetkili birimler tarafından güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere geri dönülmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Binalarda meydana gelmiş olabilecek hasarlar dikkate alınmalı, çevresinde su birikintisi bulunan veya güvenliğinden şüphe edilen yapılara kesinlikle girilmemelidir. Kopmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli, sel sonrasında ortaya çıkabilecek fare, haşere ve benzeri sağlık risklerine karşı da dikkatli olunmalıdır. İçme suyu güvenliğinden emin olunmayan durumlarda mümkünse ambalajlı veya pet sular tercih edilmelidir. Bu süreçte özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve yardıma ihtiyaç duyan komşularımızın gözetilmesi de büyük önem taşımaktadır. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; insan hayatı her şeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumlarımızın açıklama ve yönlendirmelerine hassasiyetle riayet etmelerini, kendi can güvenliklerini ve çevrelerindeki insanların güvenliğini ön planda tutmalarını önemle rica ediyorum. Unutmayalım ki, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Bu vesileyle tüm afetzede vatandaşlarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Bugün gün boyu Afet Koordinasyon Merkezimizde AFAD Başkanımızla beraber, sarı ve turuncu uyarı verilen illerimizdeki çalışmaları valilerimizle birlikte koordine ettik. Yarın da inşallah İstanbul'da hem sahada hem de Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, teşekkür ederim."