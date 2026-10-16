Ankara’da kentsel dönüşüm mesaisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, kentin biriken sorunlarına çözüm üretmek amacıyla başkent Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Tugay, temaslarına kentsel dönüşüm hamlesi için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile devam ediyor. Görüşmelerin ana gündem maddesini İzmir'in kentsel dönüşüm süreci oluşturuyor.

"DEĞER KATACAK"

ZİRVENİN ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Güzel İzmirimiz'e değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." Uraloğlu ise görüşme ile ilgili, "İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirecek, ilçelerimizi birbirine daha hızlı ve güvenli şekilde bağlayacak yatırımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. İzmir'i Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde hak ettiği konuma taşıyacak, şehrimizin geleceğine kalıcı eserlerle imzamızı atacağız" açıklamasını yaptı.

TUGAY TEŞEKKÜR ETTİ

GÖRÜŞMELERİN olumlu geçtiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da, Bakanların çözüm odaklı yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kurum ile yapılan görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda bulunan Tugay, "Sayın Bakanımıza İzmirimiz'in meselelerine gösterdikleri hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da teşekkür eden Başkan Tugay, "İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Sayın Bakanımıza İzmirimiz'in meselelerine gösterdikleri hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür ediyorum" dedi.