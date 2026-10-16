Azerbaycan’da İsrail’e tarihi protesto

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı. Fidan, konuşmasında "(CICA) Üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasını gerektirmektedir" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.

BARIŞ MESAJI VERDİ

FİDAN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde hitapta bulundu. "CICA üyesi olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken bu bağlılığı sürdüremeyiz" diyen Fidan, şöyle konuştu: "Üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz." Fidan, zirvenin kıta genelinde sürdürülebilir barışın ve artan refahın sağlanması amacıyla daha etkili CICA için açık ve net yol haritasının ortaya konulması gerektiğini vurguladı.