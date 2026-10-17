Ekrem İmamoğlu’ndan mahkemede dikkat çeken savunma: “Bunu benim için yazdı, biliyor musunuz?”

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının 36. gününde tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmayı Özgür Özel'in yanı sıra İmamoğlu'nun ailesi de takip etti.
Savunmasının 3. gününde Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı sürecinde kentin sağlıklı ve güvenli gelişmesi için görevini yaptığını ve bu sebeple tutuklandığını iddia ederek, "Bu elbette tesadüf değil. Tercihin nedeni açıktır. Kent rantlarını yöneterek sermaye transferi yapan bir dönem içerisindeydik çünkü. Şehir plancıları bugüne kadar aldıkları yerel kararlarla, planlama süreçleriyle ve bilimsel itirazlarıyla çok sayıda rant projesinin önüne durmuştur. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde kamu yararına aykırı çevreyi, yaşam alanlarını tehdit eden projeler bu sayede ya durduruldu ya da değiştirildi" ifadelerini kullandı.
MAHKEMEDE İSTİKLAL MARŞI'NIN DİZELERİNİ OKUDU!
Ekrem İmamoğlu, "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" dizelerini duruşma salonunda okuyarak, "Bayılıyorum buna ya. Bayılıyorum yani. Bunu benim için yazdı diyorum biliyor musunuz?" dedi.
DURUŞMA YARINA ERTELENDİ
Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. Yarın görülecek olan duruşmada İmamoğlu'nun savunmasını tamamlaması ve çapraz sorgusuna geçilmesi bekleniyor.