Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet’in eşi ile görüştü

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Başbakan Manet'le birlikte gelen eşi Chanmony'i Vahdettin Köşkü'nün girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan Emine Erdoğan ile Pich Chanmony, köşkün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili, daha sonra köşkte sohbet etti.

Pich Chanmony görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve ilk imzacısı Başkan Erdoğan olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Daha sonra Emine Erdoğan ve Pich Chanmony, birlikte yemek yedi. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya Başbakanı'nın kıymetli eşi Pich Chanmony Hanımefendi ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duydum. Bu özel buluşma vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek kuşaklara karşı ortak sorumluluğumuza verdiği anlamlı destek için Sayın Chanmony'e şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.