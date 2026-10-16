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Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'in eşi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in eşi Pich Chanmony ile görüştü.

SABAH

Giriş Tarihi:

Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet’in eşi ile görüştü

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Başbakan Manet'le birlikte gelen eşi Chanmony'i Vahdettin Köşkü'nün girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan Emine Erdoğan ile Pich Chanmony, köşkün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili, daha sonra köşkte sohbet etti.

Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet’in eşi ile görüştü

Pich Chanmony görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve ilk imzacısı Başkan Erdoğan olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet’in eşi ile görüştü

Daha sonra Emine Erdoğan ve Pich Chanmony, birlikte yemek yedi. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya Başbakanı'nın kıymetli eşi Pich Chanmony Hanımefendi ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duydum. Bu özel buluşma vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek kuşaklara karşı ortak sorumluluğumuza verdiği anlamlı destek için Sayın Chanmony'e şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet’in eşi ile görüştü

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