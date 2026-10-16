Son dakika: Dündar Ziya Gültekin’e son veda! Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekiplerince cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için İstanbul'dan Ankara'ya yolculuğu sırasında, içinde bulunduğu aracın Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, aynı yönde giden bir başka araçla çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdarlıların kalbine girdiğine, onların dertleriyle dertlendiğine ve gece gündüz mücadele ettiğine şahit olduğunu belirten Özdemir, hatırasına hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ailesi, dostları, mesai arkadaşları ve Üsküdarlıların katılımıyla helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Gültekin'in naaşı tekbirlerle cenaze aracına götürüldü.

CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Gültekin'in cenaze törenine Başkan Erdoğan ve çok sayıda siyasi katıldı. Cenazede konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, şu anda musallada ebediyete uğurlayacağımız Üsküdar Belediye Başkanımız Dündar Ziya kardeşimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanımız gerekli tezkiyeleri zaten yaptı. Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşrü cem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Değerli kardeşlerim, çok kısa bir süre içerisinde malum Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun. Makamı âli olsun inşallah.

Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin bir cumhurbaşkanı olarak tanıdığım, tanıyalı kendisine yönelik hakkımızı helal ediyoruz. Yavruları da yanımızda. Rabbim onlara da sabr-ı cemil inşallah lutfeylesin.

Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum ve bu yolculuk hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım.

Rabbim yar, yardımcımız olsun inşallah. Makamı cennet olsun. Sevgili habibinin sancağı altında da bizleri haşrü cem eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha."

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Üsküdar'a duyduğu sevgi, hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağ ve kısa sürede bıraktığı güzel izlerle daima hatırlayacağız. Üsküdar'a olan sevdası ve geride bıraktığı hatıralar, onu tanıyanların hafızasında yaşamaya devam edecek. Dündar Başkanımızı özlemle ve rahmetle anacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.