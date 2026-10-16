SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP'den istifa etti

Aras'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim,

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, sizlerin güveni ve desteğiyle üstlendim. Bu yolda benimle omuz omuza yürüyen, emek veren bütün yol arkadaşlarımın katkısını; birlikte verdiğimiz mücadelenin, kurduğumuz dostlukların ve ortak emeğimizin kıymetini her zaman saygıyla taşıyacağım.

Bugün Muğla'mızın gündeminde çözüm bekleyen önemli meseleler, hayata geçirilmeyi bekleyen hizmetler ve geleceğimize yön verecek büyük sorumluluklar bulunuyor. Buna karşın bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla'ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım.

Kararımın temelinde, Muğla'ya karşı taşıdığım sorumluluğu halkımızın iradesi ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme anlayışı bulunmaktadır.

Belediye başkanlığı, ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun her hemşehrimize aynı samimiyetle yaklaşmaya; Muğla'mızın bütün ilçelerine ve mahallelerine adaletle hizmet götürmeye devam edeceğim.