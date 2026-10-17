Bakan Çiftçi’den Terörsüz Türkiye açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış Paneli"nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Terörsüz Türkiye sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderlikten dolayı bu sürece vermiş olduğu güçlü destekten dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten son zamanlarda Türkiye'de olmayan bir siyasi konsensüs yaşanmış oldu ve çok güzel bir kanun ortaya çıktı. Bu kanun neticesinde terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi. Dolayısıyla cumhurbaşkanımızın iradesi neyse devletimizin iradesi neyse, meclisimizin iradesi neyse o kabul edildi.