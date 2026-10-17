Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Mavi Vatan'daki görev yerine uğurlandı...

Başkan Erdoğan Osmangazi'nin Karadeniz'e uğurlanması töreni için video mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan "Osman Gazi Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır. 2027'de 3 haneden biri yerli doğalgaz kullanacak" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE 20 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAK

Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacak platformla, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

İlk olarak Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Osman Gazi platformu, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 2025'te platformun adının Osman Gazi olarak belirlendiğini açıklamış ve 29 Mayıs 2025'te Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a uğurlamıştı.

Zonguldak Filyos'ta akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen platform, Karadeniz'deki görevine hazırlanırken modifikasyon işlemlerinden de geçirildi. Üstyapısında 21 ayrı tesis bulunan platformdaki 11 tesis, Sakarya Gaz Sahası'nın özelliklerine uygun olarak yeniden inşa edildi. Bunların 7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında üretildi. Diğer 10 tesis ise sahaya uygun şekilde modifiye edilerek platforma entegre edildi. Bakım ve hazırlık çalışmaları kapsamında günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılan platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin de yapıldığı çalışmalarda yaklaşık 7 bin kişi görev aldı.

Bu yıl ağustosta acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliyesini sağlayan alev kulesi platforma monte edildi. 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki kule, platformdaki yerine yerleştirildi.

İLK GAZ BU YIL YANACAK, İLK ÜRETİM 2027'DE BAŞLAYACAK

140 kişilik personel kapasitesine sahip Osman Gazi, bugün Filyos Limanı'ndan uğurlanmasının ardından karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Platform, bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı kullanıma hazır hale getirerek ulusal şebekeye iletecek. Platformun günlük doğal gaz üretiminin bugünkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyon dolarlık mali büyüklüğe karşılık geleceği, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

Osman Gazi'nin göreve uğurlanmasının ardından yıl sonu itibarıyla alev kulesinden ilk gazın yakılması, 2027'nin başında ise üretime başlanması planlanıyor. Böylece Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazın tamamlanması öngörülüyor.