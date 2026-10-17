Kadifekale’nin kaderi AK Parti ile değişiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, yerel yönetim ile hükümetin güç birliği sayesinde Kadifekale ve çevresini çağdaş bir çehreye kavuşturmayı hedefliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2004 yerel seçimleri döneminde yaptığı açıklamada yerel siyaset anlayışını İzmir'e yansıtma hedeflerini anlatırken Kadifekale ve çevresindeki çarpık yapılaşmaya dikkat çekmişti.
ANKARA İLE GÜÇ BİRLİĞİ
Erdoğan verdiği bir röportajda, "Biz İzmir'i fiziki hizmetler noktasında çok daha çağdaş bir noktaya getirmek istiyoruz. Ben mesela Kadifekale'yi böyle görmek istemiyorum. Nedir o gecekondu bölgeleri? Bunların süratle değişimi dönüşüm projeleriyle farklı bir hale gelmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın 22 yıl önce işaret ettiği bu vizyon, Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti iktidarının eş güdümlü ve uyumlu çalışması sayesinde somut adımlara dönüşüyor. Erdoğan'ın "İzmir'in çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm sorunlarını çözmek için desteğe hazırız" talimatları doğrultusunda harekete geçildi. Yerel yönetim ile Bakanlıklar arasındaki bu güçlü diyalog ve işbirliği, kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan bürokratik tıkanıklıkları aşarak projelerin sahada çok daha hızlı ilerlemesine imkan tanıyor.
TARİHİ SİLÜET KORUNACAK
Hükümet desteği ve Büyükşehir yürütücülüğünde ivme kazanan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, hazırlanan yeni "Uygulama Esasları" ile Meclis gündemine taşındı. Ballıkuyu, Kosova, Kocakapı, Yeşildere ve Akarcalı mahallelerini kapsayan 47 hektarlık devasa bir alanda yürütülen proje kapsamında, sahadaki 6 bin 197 bağımsız birim tek tek incelenerek veriler belediyenin veri tabanına aktarıldı.
"Afete Maruz Bölge" kapsamına alınan kritik noktalarda can ve mal güvenliğini sağlamak adına yürütülen kamulaştırma ve yıkım süreçleri tamamlanırken, alanın Revizyon İmar Planı'na esas teşkil edecek Plana Esas Jeolojik Etüt Raporu da hazırlandı. Bölgede yoğun ve yüksek yapılaşma yerine Kadifekale'nin tarihi silüetini kapatmayacak, alanın doğal topoğrafyasına uygun teras evler ve yatay mimari esas alınıyor. Çevre projeleri, Yeşildere heyelan bölgesinde tamamlanan alanlar ve Kale çevresinde devam eden Arkeoloji ve Tarih Parkı Projesi ile entegre biçimde yürütülecek dönüşüm sayesinde İzmir, hem afetlere dayanıklı güvenli konutlara kavuşacak hem de tarihi mirasını geleceğe taşıyacak.