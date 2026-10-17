Kadifekale’nin kaderi AK Parti ile değişiyor

ANKARA İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Erdoğan verdiği bir röportajda, "Biz İzmir'i fiziki hizmetler noktasında çok daha çağdaş bir noktaya getirmek istiyoruz. Ben mesela Kadifekale'yi böyle görmek istemiyorum. Nedir o gecekondu bölgeleri? Bunların süratle değişimi dönüşüm projeleriyle farklı bir hale gelmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın 22 yıl önce işaret ettiği bu vizyon, Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti iktidarının eş güdümlü ve uyumlu çalışması sayesinde somut adımlara dönüşüyor. Erdoğan'ın "İzmir'in çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm sorunlarını çözmek için desteğe hazırız" talimatları doğrultusunda harekete geçildi. Yerel yönetim ile Bakanlıklar arasındaki bu güçlü diyalog ve işbirliği, kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan bürokratik tıkanıklıkları aşarak projelerin sahada çok daha hızlı ilerlemesine imkan tanıyor.