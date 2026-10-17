Tugay: Siyasetin gölgesinde kalmam

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 46. Olağan Meclis Toplantısı ve "Sağlıklı Kentlerde Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" programı başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gerçekleştirilen açılış programında sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin geleceğine yönelik çalışmaları gündeme taşıdı.

ATIĞIN FATURASI ÇOK AĞIR

YAŞANAN iklim krizinde her bir insanın payı olduğunu söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, "Uygulanan yanlış politikaların ya da zamanında alınmamış önlemlerin de büyük sorumluluğu bulunuyor. Eğer geri dönülmez bir noktaya gidilirse insanlık için gerçekten çok ağır sonuçları olacak. Dünyanın belli bölgelerinde yaşamın tamamen son bulmak zorunda kalacağı bir noktaya gelinecek" dedi. Atık yönetiminin bir farkındalık, bilinç ve kültür meselesi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Tugay, "Atığın yönetilmesiyle ilgili eksiklerin ve hataların bizlere nasıl bir fatura çıkardığını herkesin idrak etmesi gerekir. Atık azaltılabilir ve oluşmak zorunda olan atık doğru bir yönetimle tamamen bertaraf edilebilir" diye konuştu. Başkan Dr. Tugay, geçmişten bu yana Sağlıklı Kentler Birliği'nin siyaset üstü bir kurum niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Ben başkan olduğum sürece de hiçbir siyasetin gölgesinde kalmadan, tam bir uyum ve iş birliği içerisinde, yöneticilerimizin desteğiyle tüm kurumlarımızla ortak çalışacak bir yapıdır. Üye sayımız artacak, daha çok çalışacak, ülkemizin dört bir köşesine ayrım yapmadan hizmet götürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.