Eski damadından kira isteyen kayınbabaya ret

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi, kızının boşandığı eşinden kira isteyen kayınpederin açtığı davada, yerel mahkemenin ret kararını onadı. İstanbul'da görülen davada kayınpeder, kendi adına kayıtlı evde 5 yıl yaşayan eski damadından kira ve altın-döviz borçlarının ödenmesini talep etti. Yargılamayı yapan Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem kira hem de diğer borç iddiası yönünden davanın reddine karar verdi. Kayınpeder, istinaf başvurusunun da reddi üzerine dosyayı Yargıtaya taşıdı. Yargıtay, verilen ret kararını hukuka uygun bularak onadı. Ancak eski damadın el yazısıyla yazdığı borç miktarları ve "aldım" ifadesinin yer aldığı belgeyi dikkate alarak, altın ve döviz borçlarına ilişkin kararı bozdu. Dosya, bu alacağın yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye gönderildi.