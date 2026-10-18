Sarıgül'den 'emanetçiyiz' taktiği! 100 milyon euroluk uluslararası kara para çarkının arkasından yat skandalı çıktı

Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkındaki 100 milyon Euroluk banka blokesi krizinin arkasından süper lüks yat skandalı çıktı. Gerçek değeri 32 milyon Euro olan yalı satışı kılıfıyla yurt dışından para transferi yapmaya çalışan Sarıgül ailesinin, teminat bahanesiyle devraldığı 5 milyon dolar değerindeki yata ödeme yapmadan el koyduğu belirlendi.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Mustafa Sarıgül'ün mağdurlara "Biz emanetçiyiz" diyerek zaman kazandığı adli bilişim raporlarına yansıdı. Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün evinde saklandığı belirtilen Emir Sarıgül ise halen aranıyor. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu delil klasörleri ve şikayetleriyle başlayan dev kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, firari Emir Sarıgül'ü yakalama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma dosyasına giren teknik incelemeler, Göcek'te demirli 5 milyon dolar değerindeki süper lüks yat üzerinden yürütülen tehdit ve gerilim trafiğini gözler önüne serdi.