Haberler Gündem Terörsüz Türkiye’de kritik eşik! Komisyon için düğmeye basılıyor Terörsüz Türkiye’de kritik eşik! Komisyon için düğmeye basılıyor 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çıkarılan Çerçeve Yasa kapsamında kritik eşiğe gelindi. Çıkarılan Çerçeve Yasa'ya göre, terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma sürecini takip etmek için TBMM'de İzleme Komisyonu oluşturulacak. SABAH









Terörsüz Türkiye'nin yasal altyapısı olarak kabul edilen Çerçeve Yasa'da, terör örgütünün kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması hükme bağlandı. Bu komisyonun, teyit ve tespit kararı beklenmeden kurulacağı da kamuoyuyla paylaşıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunmayan partilerin lider ya da temsilcileriyle de görüşecek. Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermeyen İYİ Parti Genel Başkanını da ziyaret edecek. ÜYE VERMELERİNİ İSTEYECEK

Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda İzleme Komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirtmişti. Kurtulmuş, liderlerle yapacağı görüşmelerde İzleme Komisyonuna üye vermelerini isteyecek. Görüşmeler sırasında komisyonun kaç üyeden oluşacağı, nasıl çalışacağı ve hangi konularda neler yapacağı konuşulacak.