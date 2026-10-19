Avrupa’da sokaklar alev alev! Protestolar 5 ülkeye yayıldı

Günlerdir süren ancak hafta sonu on binlerce kişinin sokağa indiği Fransa, Belçika , İtalya ve Arnavutluk savaş alanına döndü. Kaos ateşi dört bir yanı sardı. Şiddet sarmalında tarihi binalar ve araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Polise taş ve molotofkokteylleri atan protestoculara polis sert müdahalede bulundu. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

Avrupa , son yılların en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Fransa 'da eğitim sistemine yönelik tepkilerle başlayan protestolar, hükümet politikaları ve hayat pahalılığına karşı eylemlerin patlak vermesiyle kıta geneline yayılarak kitlesel gösterilere dönüştü.

TARİHİ BİNALAR YAKILDI



FRANSA



Başta eğitim sistemi olmak üzere kamu hizmetlerindeki kötüleşme ve hayat pahalılığına karşı günlerdir protesto gösterileri düzenleniyor. Hafta sonu liseliler, çiftçiler ve aktivistler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi başkent Paris, Lyon ve Marsilya gibi büyük kentlerde yüzlerce farklı noktada eylem düzenledi.

Bazı kamu binaları ateşe verildi, dünyaca ünlü markaların mağazaları yağmalandı. Protestolarda yaklaşık 1.500 mağaza ve dükkânın zarar gördüğü toplam zararın yüz milyonlarca avroyu bulabileceği bildirildi. Lyon'da bir turizm ofisi, Limoges kentinde ise 140 yılı aşkın geçmişe sahip tarihi Limoges Belediye Binası ateşe verildi. Alevlerin sardığı binanın tepesindeki tarihi çan çöktü. Marsilya'da da belediye binası basıldı. Göstericiler, 1789 Fransız Devrimi'ne gönderme yaparak, "Bu bir devrim! Bastille'i basıyoruz" diye slogan attı.