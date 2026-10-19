Başkan Erdoğan’dan Muhtarlar Günü Buluşması’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Günü buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Şimdiye kadar 40 bine yakın muhtarımızla bir araya geldik. Dertleştik, birbirimize umut olduk. Bağımızı her zaman canlı tuttuk.

Muhtarları "milletin evi" olarak nitelendirdiği Külliye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, ilk muhtarlar buluşmasının 27 Ocak 2015'te 17 ilden gelen 409 muhtarla yapıldığını hatırlattı.

"40 BİNİ AŞKIN MUHTARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"

Erdoğan, o günden bu yana muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı;

Şimdiye kadar kimi zaman burada, kimi zaman sergi salonumuzda Türkiye'nin tüm vilayetlerinden 40 bini aşkın muhtarımızla bir araya geldik. Gün oldu Türkiye'nin meselelerini sizlerle istişare ettik. Gün oldu bölgesel ve küresel gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Gün oldu en sıkıntılı zamanlarda kafa kafaya verdik, yeni bir yol açtık. Gün oldu milletçe hepimizi sevindiren başarıları birlikte kutladık. Gün oldu dertleştik. Gün oldu birbirimize destek olduk, umut verdik. Ama 12 yıl boyunca demokrasinin uç beyi olan muhtarlar ile şahikası olan Cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman canlı tuttuk, diri tuttuk.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni sadece devletin merkezi değil, milletin evi haline de getireceğimizin sözünü vermiştik. Şükürler olsun ki millete verdiğimiz diğer sözlerimiz gibi bu sözümüze de sadık kaldık.

İşte bugün bir kere daha siz muhtar kardeşlerimle kucaklaşıyor, ahdimizi ve kavlimizi yeniliyoruz. Rabbim muhabbetimizi, sevgimizi, dayanışmamızı artırsın diyorum.

"SİZLERLE BERABER YOL YÜRÜMEKTEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, tıpkı sizler gibi milletin iradesiyle, milletin teveccühüyle bulunduğu makama gelen bir kardeşiniz olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki; sizlerle beraber yol yürümekten, sizlerle kardeşlik yapmaktan daha önemli herhangi bir şey olamaz ve Cenab-ı Allah'a bundan dolayı da her zaman hamdediyorum. Rabbim ömür verdikçe sizlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğim. "Aşkınan koşan yorulmaz" diyerek tüm Türkiye için, 86 milyonun her bir ferdi için, yönünü ülkemize çevirmiş tüm mazlumlar ve masumlar için aşkla koşacağız, aşkla çalışacağız.

Hani diyor ya şair; Ezelden aşığız biz bu millete, Haktan gelir, Hakka gider bu sevda. Maya olur Devlet-i Ebed-Müddet'e, Her can, her gönülde tutar bir sevda. Irmak olur deryasına ulaşır, Destan olur gönüllere kazınır, Rüzgar olur yedi iklimi kuşatır, Eser burcu burcu, tüter bu sevda. Alparslan'ın, Eyyubi'nin davası, Söğüt'te Osman Bey'in rüyası, Erenlerin, dervişlerin duası, Her dem kalbimizde atar bu sevda. Manası kelama, lisana sığmaz, Öyle bir menzil ki sözle varılmaz, Diyoruz ya aşkla koşan yorulmaz, Aşkın her halinden güzel bu sevda.